Плющев о недопуске России: «Нужно жестко отстаивать интересы в ИИХФ, идти на конфликт. Если мы не проснемся, то вернемся в лучшем случае в 2028-м»

Плющев о недопуске России: нужно жестко отстаивать интересы в ИИХФ.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о продлении отстранения сборной России от международных соревнований под эгидой ИИХФ.

«Мне иногда кажется, что у нас никому ничего не нужно, все спят. И во сне сами себе нашептывают сказку про якобы непредсказуемую КХЛ, все 16 кубковых клубов которой мы с вами назовем уже в сентябре. Но больше это сонное состояние мы не можем себе позволить – если не хотим окончательно отстать.

Вижу определенную активность со стороны нового министра спорта, пора к нему подключаться. Необходимо жестко отстаивать свои интересы в ИИХФ, где-то идти на конфликт, в том числе в плане выплат ежегодных взносов. И нужно однозначно возвращаться в европейский клубный хоккей, в лигу чемпионов.

Если мы не проснемся, то в лучшем случае вернемся на мировую арену в 2028-м году. Благодаря американцам и, возможно, канадцам, которым будет финансово выгодно наше участие в их Кубке мира. Но, может, мы и сами попытаемся что-то сделать?» – сказал Плющев.

Плющев о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР и ИИХФ: «Глупые решения нужно быстро отменять. То же самое касается нашего участия в Лиге чемпионов и Континентальном кубке»