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  4. Черкас о недопуске России: «Нас отстранили не по спортивному принципу. Нужно быть готовыми и развивать инфраструктуру»

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Черкас о недопуске России: «Нас отстранили не по спортивному принципу. Нужно быть готовыми и развивать инфраструктуру»
Черкас о недопуске России: нас отстранили не по спортивному принципу.

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о продлении отстранения сборной России от международных соревнований под эгидой ИИХФ.

«Что тут сделаешь? Даже если это будет тяготить, если ты будешь переживать, важно понимать, что нас отстранили не по спортивному принципу.

Поэтому нам остается лишь выдержать этот напор, не опускать руки, а продолжать готовить молодые кадры, школы. Развивать инфраструктуру КХЛ, ВХЛ, МХЛ.

Быть готовыми к открытию окна, когда мы сможем сыграть и показать себя во всеоружии», – сказал Черкас.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Впрогнозе»
Сергей Черкас
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