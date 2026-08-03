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  4. Бут о дебюте в НХЛ: «Думал: «Е-мое, недавно играл на PlayStation за этих парней, а теперь выхожу против них на один лед». Мы обыграли «Анахайм» – 7:0»

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Бут о дебюте в НХЛ: «Думал: «Е-мое, недавно играл на PlayStation за этих парней, а теперь выхожу против них на один лед». Мы обыграли «Анахайм» – 7:0»
Бут о дебюте в НХЛ: мы обыграли «Анахайм» 7:0.

Нападающий «Юты» Даниил Бут рассказал об эмоциях от первого матча в НХЛ.

– Каким запомнился дебютный матч в НХЛ?

– Мы 7:0 обыграли «Анахайм». Было круто. Помню, выходил на лед, смотрел по сторонам и думал: «Е-мое, я недавно на PlayStation играл за парней, против которых сейчас выхожу, а теперь с ними на одном льду». Классные, крутые эмоции.

– Сложно было не тушеваться во всей этой атмосфере – и в раздевалке, и когда выходишь на арену, где огромная поддержка и внимание? Это ведь накладывает ответственность.

– Не сказал бы, что это именно ответственность. Просто это то, к чему ты шел всю жизнь, и вот этот момент случается – первый матч. Естественно, волнуешься, хочешь показать свою лучшую игру, хочешь, чтобы все получилось, чтобы остаться в команде. Скорее были такие мысли. Но не сказал бы, что было какое-то сильное волнение.

– А какой-то момент особенно запомнился?

– На самом деле, все помню, все могу рассказать. Всю дорогу от дворца до арены, всю игру, все, что делал, – это все запоминалось. Я все это проживал, прокручивал в себе по нескольку раз, – сказал Бут.

Даниил Бут: «В АХЛ больше грязных приемов, войны. В НХЛ больше мастерства – все быстрее бегают, лучше катаются и бросают»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoНХЛ
logoДаниил Бут
logoЮта
logoСпорт-Экспресс
logoАнахайм

Комментарии

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В нхл сыграл в том году не очень много, а вот в ахл стата топ 16+23 за 34 матча
Надеюсь в следующем сезоне закрепится в нхл окончательно
И симашев тоже
Даниил желаю в Этом сезоне попасть в основу главной команды и отыграть без травм в ней весь сезон часто забивая и делая партнёрам голевые передачи ! Удачи !
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