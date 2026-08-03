Голигоски стал тренером по развитию игроков в «Миннесоте». Экс-защитник и обладатель Кубка Стэнли набрал 475 очков в 1078 матчах в НХЛ
Алекс Голигоски стал тренером по развитию игроков в «Миннесоте».
Алекс Голигоски назначен тренером по развитию игроков в «Миннесоте».
41-летний бывший защитник был повышен в должности после того, как прошлый сезон провел в качестве консультанта команды и советника по развитию хоккеистов.
Американец выступал в НХЛ на протяжении 17 сезонов, из которых 3 заключительных провел в «Миннесоте».
В общей сложности он записал на свой счет 475 (87+388) очков в 1078 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.
Также в его активе 47 игр в плей-офф и 21 (7+14) набранный балл. Голигоски является обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Миннесота»
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