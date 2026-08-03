  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Николай Заварухин о работе Дацюка в «Автомобилисте»: «Он плотно занимался МХЛ, я спрашивал про молодых. Мы с Павлом играли у Крикунова в «Ак Барсе», давно знакомы»

0
Николай Заварухин о работе Дацюка в «Автомобилисте»: «Он плотно занимался МХЛ, я спрашивал про молодых. Мы с Павлом играли у Крикунова в «Ак Барсе», давно знакомы»
Николай Заварухин о Дацюке в «Автомобилисте»: он плотно занимался МХЛ.

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о взаимоотношениях с Павлом Дацюком, который с 2022 по 2024 год работал в клубе.

– У вас в Екатеринбурге было общение с Павлом Дацюком или он занимался своими делами и вопросами?

– Он же сначала плотно занимался МХЛ. Мы с Павлом были на связи, я спрашивал про молодых ребят: кого взять посмотреть во взрослую команду, у кого какие перспективы. У нас с Дацюком сложились дружеские рабочие отношения.

Мы же с ним еще в Казани пересекались будучи профессиональными игроками, когда Владимир Васильевич Крикунов, руководивший тогда «Ак Барсом», взял Павла после тяжелой травмы колена. Так что мы играли у Крикунова, давно знакомы и знаем друг друга.

– Уже тогда было видно, что Павел, ставший впоследствии звездой НХЛ, большой профессионал и мастер?

– Да. У него была травма, он восстанавливался, профессионально относился к себе, к своему здоровью, работал с реабилитологом, много трудился в тренажерном зале, – сказал Заварухин.

Николай Заварухин: «КХЛ стала очень конкурентной, каждый может обыграть каждого. На это повлияло и то, что стало меньше иностранцев»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoМХЛ
logoАвто
logoКХЛ
logoАк Барс
logoЧемпионат.com
logoАвтомобилист
logoПавел Дацюк
logoНиколай Заварухин
logoВладимир Крикунов

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Заварухин об «Автомобилисте»: «Хотелось добиться большего, побороться за Кубок Гагарина. Из плюсов выделю бронзовые медали. Забраться выше не получилось»
Заварухин о том, как расстался с «Автомобилистом»: «Нормальные отношения, все хорошо. Приятно, что люди в Екатеринбурге меня помнят. Многие благодарили за работу»
Илья Крикунов вошел в штаб МХК «Авто». Экс-форвард провел 3 сезона за «Автомобилист» в КХЛ
Рекомендуем
Главные новости
Фетисов о недопуске России: «ИИХФ не выполнит рекомендации МОК – что с ними сделают? До этого были рекомендации выкинуть нас отовсюду – нас выкинули»
Пашков о будущем Гусева: «Перед ним и Кузнецовым есть выбор – амбиции или деньги»
Зайдер – лучший защитник оборонительного плана в НХЛ по версии The Hockey News. Слэвин – 2-й, Хейсканен – 4-й
Новичок «Автомобилиста» Клэг о России: «Я был очень приятно удивлен. Арена потрясающая, город понравился – все производит хорошее впечатление»
Голдобин о сборной России: «Возможно, еще боятся нас допускать. Быстро вернуться не составит труда, у нас очень сильные хоккеисты»
Комментатор Ефимов о показе архивных суперсерий на ТВ-6 в 1990-е: «У нас даже кассет не было. В Канаде долго смотрели – не вру ли. Сказали: «Если Третьяк будет комментировать, дадим бесплатно»
Хара сбил бегуна во время поездки на велосипеде в Словакии. Экс-игрок НХЛ оказал первую помощь пострадавшему, полиция не открывала расследование
Экс-игрок НХЛ Мерли о новом контракте Койвунена: «Хоккей стал другим. Ему дали 4 млн в год после 7 очков в сезоне. Я 20 лет назад получил двусторонку после 6»
Дубас о контракте Койвунена на 8 лет и 32 млн долларов: «Главный фактор – развитие ситуации на рынке, особенно летом. Мы делаем ставку на Вилле и его потенциал»
Чернышов – 4-й в рейтинге проспектов «Сан-Хосе» от Daily Faceoff. Стенберг – 1-й, Верхофф – 2-й, Лин – 3-й
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Шанхая» о селекции: «Пытались собрать победителей. Нужно убрать ментальность команды-аутсайдера, которая не бьется»
Киселевич о прощальном матче: «Спасибо каждому, кто был рядом. Мы собрали более 2 млн рублей на благотворительность – этим результатом можно гордиться»
«Монреаль» лучше всех готов к приобретению Маккиннона. У них есть все, что нужно «Колорадо». Журналист Мерфи о гипотетическом уходе Нэтана из «Эвеланш»
Блюгерс о Маккенне в «Торонто»: «Первых номеров драфта всегда окружают шумиха, воодушевление и пристальное внимание. Чаще всего эти ребята оправдывают ожидания»
Защитник «Ак Барса» Миллер об отпуске: «С друзьями побывали на паре вечеринок в Мичигане и Флориде. Играл в гольф каждый божий день, так что обошлось без рыбалки»
19-летний Саберзянов о дебюте за «Ак Барс»: «Очень приятно быть в команде, очень почетно. Буду прилагать все усилия, чтобы пробиться в основу»
Пашков о словах Гатиятулина про потери «Ак Барса»: «Подозреваю, что Виктор Козлов долго смеялся, читая эти жалобы. Тренер «Салавата» мечтал бы иметь нынешний состав Казани»
«Миннесота» предлагала «Детройту» молодых игроков за Ларкина. «Ред Уингс» не устроили эти варианты (Кевин Аллен)
Марек о защитнике «Монреаля» Джекае: «Давно ходят слухи, что он может оказаться в «Филадельфии». Но такого игрока лучше менять в другую конференцию»
Пашков о Кузнецове: «Если он хочет красиво и правильно завершить карьеру, то выберет родной «Трактор». Но не знаю, считает ли Евгений себя гражданином страны и города или человеком мира»