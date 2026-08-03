Николай Заварухин о работе Дацюка в «Автомобилисте»: «Он плотно занимался МХЛ, я спрашивал про молодых. Мы с Павлом играли у Крикунова в «Ак Барсе», давно знакомы»

Николай Заварухин о Дацюке в «Автомобилисте»: он плотно занимался МХЛ.

Бывший главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин рассказал о взаимоотношениях с Павлом Дацюком , который с 2022 по 2024 год работал в клубе.

– У вас в Екатеринбурге было общение с Павлом Дацюком или он занимался своими делами и вопросами?

– Он же сначала плотно занимался МХЛ. Мы с Павлом были на связи, я спрашивал про молодых ребят: кого взять посмотреть во взрослую команду, у кого какие перспективы. У нас с Дацюком сложились дружеские рабочие отношения.

Мы же с ним еще в Казани пересекались будучи профессиональными игроками, когда Владимир Васильевич Крикунов, руководивший тогда «Ак Барсом», взял Павла после тяжелой травмы колена. Так что мы играли у Крикунова, давно знакомы и знаем друг друга.

– Уже тогда было видно, что Павел, ставший впоследствии звездой НХЛ, большой профессионал и мастер?

– Да. У него была травма, он восстанавливался, профессионально относился к себе, к своему здоровью, работал с реабилитологом, много трудился в тренажерном зале, – сказал Заварухин.

Николай Заварухин: «КХЛ стала очень конкурентной, каждый может обыграть каждого. На это повлияло и то, что стало меньше иностранцев»