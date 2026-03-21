  • Овечкин о самых впечатляющих форвардах НХЛ: «Маккиннон, Макдэвид и Капризов. Кучеров тоже гений, стоит с ними на одном уровне»
27

Овечкин о самых впечатляющих форвардах НХЛ: «Маккиннон, Макдэвид и Капризов. Кучеров тоже гений, стоит с ними на одном уровне»

Овечкин о самых впечатляющих форвардах НХЛ: Маккиннон, Макдэвид и Капризов.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour НХЛ назвал самых впечатляющих хоккеистов лиги.

Никита Филатов: Мы спрашиваем у русских ребят трех лучших нападающих, трех лучших защитников. Не обязательно лучших, кто именно на тебя производит впечатление?

Александр Овечкин: Нападающие. Маккиннон, Макдэвид и Капризов.

Филатов: В двух словах о них.

Овечкин: Ну, сейчас они реально топы.

Филатов: Почему Кучерова нет здесь? У всех ребят был Кучеров.

Овечкин: Кучеров тоже гений, стоит на одном уровне с Маккинноном и Макдэвидом. По технике, катанию и IQ.

Андрей Аршавин: Три защитника.

Овечкин: Защитники. Макар – первый. Ты хочешь за все время или только сейчас?

Филатов: Наверное, кто сейчас.

Овечкин: Макар, [Лэйн] Хатсон и [Куинн] Хьюз.

Аршавин: Тебе атакующие защитники больше нравятся или оборонительные?

Овечкин: Атакующие, конечно. Который может отдать пас, может взять на себя, не боится делать какое-то движение.

Овечкин об игре «Вашингтона» в этом сезоне: «Дюбуа травмировался, а на замену Лапьер, Сурдиф и Макмайкл – баланс сломался»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал FONBET
Кучеров видимо избегает Овечкина. Сложно считать Капризова ровней двум Макам. Никак не бьется
Ответ r4bndqfzqx
Кучеров видимо избегает Овечкина. Сложно считать Капризова ровней двум Макам. Никак не бьется
Хз. Капризов - очень талантливый. Хз,что ему не хватает больше: Усердия или... не та конституция, что ли.
Чем Капризов лучше Кучерова?
Вот чем?
Ответ Slucky90
Чем Капризов лучше Кучерова? Вот чем?
Он хуже всем. Это и так понятно. Кучеров гений!
Ответ Slucky90
Чем Капризов лучше Кучерова? Вот чем?
У Капризова по статистике 0,57 гола за игру, а у Кучерова 0,45 гола. То бишь, как снайпер, Капризов лучше Кучерова. И это при том, что у Миннесоты никогда не было центров уровня Пойнта и Стэмкоса. Лучшим можно считать Эрикссона Эка. А он, в лучшем случае, второй центр. В остальном же это : Райан Хартман, Виктор Раск, Сэм Стил, Фредди Годро, Марко Росси, Данила Юров... Такие себе центры...
Эммм... Пардон, но это Кучеров на одной ступени с Маками. Капризов как раз на пару уровней ниже.
М-да уж... не сказать сразу про Кучерова это прям сильно было. Эх Михалыч
Ответ Фтемноте
М-да уж... не сказать сразу про Кучерова это прям сильно было. Эх Михалыч
Ревнует. Понимает кто реальный конкурент , если не сказать больше
... без всяких тоже-просто Куч-Гений ‼️
Я бы поставил после Макдевида, Куча.. он реально гений.. У маккинонона когда скорость упадет, он начнет набирать намного меньше очков чем сейчас..
Ответ RoyJones
Я бы поставил после Макдевида, Куча.. он реально гений.. У маккинонона когда скорость упадет, он начнет набирать намного меньше очков чем сейчас..
согласен, мы видели на той же Олимпиаде как тащил, доминировал в сложных играх Макдак, а Маккинон где-то рядом бесполезно катался, в ворота толком попасть не мог))
Кучеров лучший. На одной ступени с ним два мака, а потом уже Капризов и все остальные.
Веренски где? Хатсона обожаю, но пока рановато ему в топ-3 защитников
Про продвинутой статистике Клатчерлв еще и лидер по силе броска и прочим показателям броска. Когда настолько хороши передачи, что оттеняют снайперский лазерный талант Куча его видение площадки.
Ребята, вы если само интервью посмотрите, то обратите внимание, после того, как Они назвал Макдевида и Маккинона, кто-то, то ли Аршавин, то ли Филатов перебили его и с сарказмом вставили: "ага, ну и Кучеров, не интересно...", тогда Овечкин сказал, ну, хорошо, назову Капризова, так что не паникуйте
Материалы по теме
Макдэвид – лучший игрок мира по мнению руководителей клубов КХЛ. Овечкин – 3-й, Кучеров и Капризов делят 4-е место («СЭ»)
19 марта, 11:57
Кучеров – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он обошел Макдэвида за счет большего числа 1-х мест в опросе, Маккиннон отстал на 2 балла, Капризов – 5-й
13 марта, 07:15
Макар – главный претендент на «Норрис» по версии NHL.com, Веренски – 2-й, Куинн Хьюз – 3-й, Бушар – 4-й, Хатсон – 5-й
11 марта, 15:19
