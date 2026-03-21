Овечкин о самых впечатляющих форвардах НХЛ: «Маккиннон, Макдэвид и Капризов. Кучеров тоже гений, стоит с ними на одном уровне»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour НХЛ назвал самых впечатляющих хоккеистов лиги.
Никита Филатов: Мы спрашиваем у русских ребят трех лучших нападающих, трех лучших защитников. Не обязательно лучших, кто именно на тебя производит впечатление?
Александр Овечкин: Нападающие. Маккиннон, Макдэвид и Капризов.
Филатов: В двух словах о них.
Овечкин: Ну, сейчас они реально топы.
Филатов: Почему Кучерова нет здесь? У всех ребят был Кучеров.
Овечкин: Кучеров тоже гений, стоит на одном уровне с Маккинноном и Макдэвидом. По технике, катанию и IQ.
Андрей Аршавин: Три защитника.
Овечкин: Защитники. Макар – первый. Ты хочешь за все время или только сейчас?
Филатов: Наверное, кто сейчас.
Овечкин: Макар, [Лэйн] Хатсон и [Куинн] Хьюз.
Аршавин: Тебе атакующие защитники больше нравятся или оборонительные?
Овечкин: Атакующие, конечно. Который может отдать пас, может взять на себя, не боится делать какое-то движение.
Вот чем?