Козырев о 3:2 с «Ладой»: «Пришлось нагонять соперника на протяжении всей игры. Нашли в себе силы, выиграли матч. Важная победа»
Андрей Козырев высказался о матче «Северстали» против «Лады».
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча против «Лады» (3:2).
«Изначально мы хотели бы поблагодарить наших болельщиков, которые нашли возможность приехать и поддержать нашу команду. Мы это очень ценим.
А то, что касается игры – сложный матч. На протяжении всей игры нам пришлось нагонять соперника. Традиционно матчи с «Ладой» у нас проходят в таком ключе. Нашли в себе силы, выиграли этот матч. Важная для нас победа», – сказал Козырев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Северстали»
