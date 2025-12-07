Козырев о 3:2 с «Ладой»: «Пришлось нагонять соперника на протяжении всей игры. Нашли в себе силы, выиграли матч. Важная победа»

Андрей Козырев высказался о матче «Северстали» против «Лады».

Главный тренер «Северстали » Андрей Козырев подвел итоги матча против «Лады» (3:2).

«Изначально мы хотели бы поблагодарить наших болельщиков, которые нашли возможность приехать и поддержать нашу команду. Мы это очень ценим.

А то, что касается игры – сложный матч. На протяжении всей игры нам пришлось нагонять соперника. Традиционно матчи с «Ладой» у нас проходят в таком ключе. Нашли в себе силы, выиграли этот матч. Важная для нас победа», – сказал Козырев.