«Локомотив» договорился с 34-летним Паником о контракте на год (Артур Хайруллин)

«Локомотив» договорился с Рихардом Паником о новом контракте.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, соглашение с 34-летним словаком будет рассчитано на год.

В прошлом сезоне Паник присоединился к ярославскому клубу по ходу регулярного чемпионата и набрал 12 (6+6) очков за 29 матчей при полезности «плюс 7».

В плей-офф нападающий отметился 4 (1+3) очками за 15 игр при полезности «минус 1».

Президент «Локомотива» о Панике: «Очень жаль, что ушел. Вернем его, может, если он согласится»