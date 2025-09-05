Леонид Вайсфельд: «Сомневаюсь, что «Трактор» будет бороться за Кубок Гагарина. Из клуба ушли три очень важных человека: Шабанов, Кравцов и Ткачев»

Леонид Вайсфельд сомневается, что «Трактор» будет бороться за Кубок Гагарина.

В сезоне-2024/25 клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву».

«Что-то я сомневаюсь, что Челябинск будет бороться за Кубок. Все-таки из клуба ушли три очень важных для команды человека: Максим Шабанов , Виталий Кравцов и Владимир Ткачев .

«Трактор », конечно, взял Джошуа Ливо, но не уверен, что он покажет такую же результативность, как и в прошлом году. То есть, команда в Челябинске сильная, но дойдут ли они до финала – большой вопрос», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.