«Калгари» продлил контракт с тренером Хаской на 2 сезона

«Калгари» продлил контракт с главным тренером Райаном Хаской.

Срок нового соглашения рассчитан на два сезона.

Райан Хаска работает в системе «Флэймс» с сезона-2014/15.

12 июня 2023 года он стал 24-м главным тренером в истории «Калгари».

За два сезона при Хаске клуб одержал 79 побед. В сезоне-2024/25 команде не хватило 1 балла, чтобы войти в зону плей-офф.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Калгари»
