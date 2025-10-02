«Калгари» продлил контракт с тренером Хаской на 2 сезона
«Калгари» продлил контракт с главным тренером Райаном Хаской.
Срок нового соглашения рассчитан на два сезона.
Райан Хаска работает в системе «Флэймс» с сезона-2014/15.
12 июня 2023 года он стал 24-м главным тренером в истории «Калгари».
За два сезона при Хаске клуб одержал 79 побед. В сезоне-2024/25 команде не хватило 1 балла, чтобы войти в зону плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Калгари»
