Ян Кузнецов прошел через драфт отказов «Калгари» и отправится в АХЛ

Ян Кузнецов прошел через драфт отказов «Калгари».

Как сообщает журналист Пэт Стейнберг, 23-летний защитник отправится в АХЛ. Он будет играть за «Калгари Рэнглерс ».

Напомним, 17 июля «Калгари» и Ян Кузнецов продлили контракт . Соглашение рассчитано на 2 года: в первом сезоне оно двустороннее, во втором – одностороннее.

В сезоне-2024/25 защитник провел 72 матча в регулярке АХЛ и набрал 21 (6+15) очко при показателе полезности «+21».