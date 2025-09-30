«Автомобилист» заключил контракт с Паутовым на год. Ранее защитник был на пробном договоре
«Автомобилист» заключил контракт с Юрием Паутовым.
Соглашение с 30-летним защитником рассчитано до конца сезона-2025/26.
Паутов провел три матча за клуб, находясь на пробном соглашении. Он не набрал очков при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 16:13.
Всего в КХЛ на счету защитника 315 игр с учетом плей-офф и 45 (9+36) результативных действий. Ранее он выступал за «Куньлунь», «Сочи», «Витязь», СКА и «Адмирал».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Автомобилиста»
