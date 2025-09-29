Исаков о 5:2 со СКА: «Хочется, чтобы «Торпедо» положило этот багаж в копилку своей игры. Это репетиция матчей плей-офф для обеих команд»

Алексей Исаков подвел итоги игры «Торпедо» со СКА в Fonbet КХЛ.

Нижегородский клуб одержал победу в выездном матче со счетом 5:2.

– Поздравляю команду с победой. Многие моменты, которые запланировали, получились. Хочется, чтобы багаж, который мы сегодня получили, мы положили в копилку нашей игры.

– Насколько сложно проводить две игры подряд с одним соперником?

– Это не очень просто, потому что настраиваться на одного того же соперника – сложная ситуация. Для обеих команд это репетиция матчей плей‑офф.

– СКА не сделал сюрпризов?

– Я так не могу сказать. Нерв и напряжение были на протяжении всего матча. После пропущенной шайбы правильно реагировали на то, что происходило на площадке.

– Что изменилось в третьем периоде, раз удалось наладить большинство?

– Игра в большинстве всегда есть. Вопрос в том, насколько команда может реализовать моменты. Мы реализовали, получается, большинство выиграло матч, – сказал главный тренер «Торпедо ».