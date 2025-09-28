Исхаков о 3:4 с «Ак Барсом»: «Не скажу, что это щелчок по носу. «Металлург» выигрывал 3:0, пошли ошибки, упустили инициативу. Надо быть посолиднее, не допускать таких поражений»

Руслан Исхаков высказался о поражении «Металлурга» от «Ак Барса» (3:4).

– Мы хорошо играли до определенного момента, выигрывали 3:0. После этого пошли ошибки, мы упустили инициативу, пропустили в меньшинстве. В итоге уже было чуть поздно возвращаться обратно в игру. Против таких соперников, как «Ак Барс», конечно же, нужно держать счет, быть солидным, не упускать момент и не проигрывать матч.

– Уже третий матч подряд против «Ак Барса» «Металлургу» удается создать большое преимущество. Как так получается?

– Стараемся с первых смен, с первого периода забить как можно больше голов. Конечно, это помогает в дальнейшем. Не скажу, что соперник не настроен, или он играет плохо. Так получалось, что в играх с «Ак Барсом» мы первыми забивали и вели в счете.

– В первом периоде «Ак Барс» чаще владел шайбой, но при этом нанес лишь четыре броска в створ. Как «Металлург» играл без шайбы в первом периоде?

– Если мы допустили так мало бросков, значит, мы очень хорошо играли по зонам без шайбы, что не позволило сопернику создать много моментов, чтобы шайба не доходила до Ильи Набокова .

– В пятый раз подряд «Металлургу» удалось выиграть второй отрезок. Что на этот получилось в игре хозяев во втором периоде?

– Во вторых периодах у атакующей команды есть преимущество: ближняя лавка, можно накладывать смены, можно задерживать соперника в зоне. Тем самым, он устает, а ты выпускаешь новое звено: свежие ноги, свежие руки, свежая голова. И, тем самым, можно на этом сыграть, и забить моменты.

Ну и так же, если соперник шайбу выкинул, можно быстро раскатиться, вернуться обратно в зону, что у нас довольно-таки хорошо получалось. Ну и также большинство сегодня не забили, но очень хорошо двигалась шайба, много бросков было.

– В чем добавил «Ак Барс» по сравнению с двумя предыдущими матчами?

– Мне показалось, что они не так активно играли в средней зоне, немного ждали, пока мы сами к ним приедем. Конечно же, прибавили с прошлых матчей. Видно было, что им хотелось отыграться, выиграть игру. А так, соперник сражался до конца, вернулся в игру и выиграл ее. В тело больше играли, создавали больше моментов.

– Обидное поражение от «Ак Барса» это такой щелчок по носу, и хорошая возможность исправиться в игре с «Сибирью»?

– Конечно же, команда выйдет с совершенно другим настроем. Не скажу, что это какой-то щелчок, потому что мы довольно-таки хорошо играли предыдущие матчи и выигрывали.

Ничего страшного, просто нужно больше не совершать таких ошибок, быть немножко посолиднее, посерьезнее, когда ведешь в счете. И не допускать больше таких поражений, – сказал нападающий «Металлурга » Руслан Исхаков .