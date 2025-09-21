Корнилов о стиле Дриджера: «Играет очень глубоко, далеко не выкатывается – почти не встречал таких вратарей в КХЛ в последние годы. В плей-офф у «Трактора» могут быть сложности из-за этого»

Кирилл Корнилов оценил игру вратаря «Трактора» Криса Дриджера.

31-летний канадский вратарь провел 5 матчей в FONBET КХЛ – 93,6% сэйвов при коэффициенте надежности 1,99.

«Еще по ходу первого матча против «Локомотива» я обратил внимание на то, как глубоко Крис Дриджер играет в воротах. То есть он большой, достаточно тяжелый и старается пользоваться своими габаритами. Понятно, что играть в такой энергозатратной манере, в которой играет Зак Фукале и не такие высокие вратари, ему сложно.

Поэтому он максимально использует свои габариты, играя очень глубоко. В КХЛ в последние годы я практически не встречал вратарей, которые действуют исключительно во вратарской площади, не выкатываясь далеко. Это большой плюс с точки зрения игры на перемещениях, когда идут поперечные передачи, и это помогает создавать себе дополнительное время, чтобы среагировать на броски.

Но это имеет и свои минусы, которые пока в полной мере соперникам вскрыть не удалось. Чем дальше в сезон мы будем уходить, тем, я думаю, игроки будут все больше и больше привыкать к этому стилю Дриджера. В плей-офф могут возникнуть определенные сложности, если он никак не будет меняться и адаптироваться к современным реалиям.

В целом Дриджер хорошо начал карьеру в КХЛ. Он отражает более 93,5% процентов бросков, что тоже является определенным знаком качества. Игра против «Автомобилиста» вообще была его лучшим перформансом на старте сезона.

Сейчас складывается хорошее впечатление, но будем наблюдать, как он будет прогрессировать по ходу сезона. Он явно еще не показывает своего максимального потенциала. Бенуа Гру уже заявлял, что он говорил Сергею Мыльникову о том, что у него будет шанс побороться за место основного вратаря. Но пока Дриджер своей игрой всем намекает, что отдавать пост номер один он не намерен, а что будет дальше в сезоне, будем наблюдать», – сказал комментатор КХЛ ТВ и бывший вратарь системы «Спартака»