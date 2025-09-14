Прохоркин – 13-й игрок в истории «Авангарда» с хет-триком в КХЛ. Рекорд клуба у Буше – 3, у Ягра и Найта их по 2
Николай Прохоркин – 13-й игрок в истории «Авангарда» с хет-триком в КХЛ.
31-летний форвард омского клуба забросил 3 шайбы в матче FONBET КХЛ с московским «Динамо» (7:4).
Николай стал 13-м игроком «Авангарда», сделавшим хет-трик в матчах лиги.
Ранее это делали Рид Буше (3 раза), Яромир Ягр (2), Корбан Найт (2), Ансси Салмела, Томаш Заборски, Сергей Широков, Андре Петерссон, Илья Михеев, Сергей Шумаков, Владимир Ткачев, Дамир Шарипзянов и Джованни Фьоре.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Авангарда»
