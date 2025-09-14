  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Прохоркин – 13-й игрок в истории «Авангарда» с хет-триком в КХЛ. Рекорд клуба у Буше – 3, у Ягра и Найта их по 2
0

Прохоркин – 13-й игрок в истории «Авангарда» с хет-триком в КХЛ. Рекорд клуба у Буше – 3, у Ягра и Найта их по 2

Николай Прохоркин – 13-й игрок в истории «Авангарда» с хет-триком в КХЛ.

31-летний форвард омского клуба забросил 3 шайбы в матче FONBET КХЛ с московским «Динамо» (7:4). 

Николай стал 13-м игроком «Авангарда», сделавшим хет-трик в матчах лиги. 

Ранее это делали Рид Буше (3 раза), Яромир Ягр (2), Корбан Найт (2), Ансси Салмела, Томаш Заборски, Сергей Широков, Андре Петерссон, Илья Михеев, Сергей Шумаков, Владимир Ткачев, Дамир Шарипзянов и Джованни Фьоре.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Авангарда»
logoАвангард
logoАнсси Салмела
logoВладимир Ткачев 1995
logoДамир Шарипзянов
logoРид Буше
logoДжованни Фьоре
logoКорбан Найт
logoНиколай Прохоркин
рейтинги
logoДинамо Москва
logoЯромир Ягр
logoСергей Шумаков
logoСергей Широков
logoТомаш Заборски
logoИлья Михеев
logoАндре Петерссон
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Сочи», СКА примет «Ладу», «Ак Барс» против «Металлурга», «Спартак» сыграет с «Торпедо», «Северсталь» – с ЦСКА
343 минуты назад
Ги Буше об изучении русского языка: «Знаю несколько слов, но складывать их в предложения не могу. Моя возлюбленная больше продуктивна, и мне порой стыдно за это»
сегодня, 03:45
Директор «Металлурга» о Разине: «С момента прихода в клуб он занимается только тренерской работой. У нас четкое разделение полномочий»
1сегодня, 03:30
Умер бывший глава профсоюза игроков НХЛ и консультант КХЛ Боб Гуденау. Он руководил Ассоциацией с 1992 по 2005 год, в том числе во время забастовки и двух локаутов
4сегодня, 03:15
Айкел может получить 13-14 млн долларов в год в «Вегасе» по новому контракту. Стороны обсуждают соглашение на 8 лет (Крис Джонстон)
19вчера, 21:48
Вице-президент КХЛ о доходах хоккеистов от рекламы: «Несопоставимы с их зарплатами, но суммы растут. Проводим обучение через проект «База», игроков учат коммерциализации личного бренда»
2вчера, 21:14
Вице-президент КХЛ о противостоянии СКА и «Шанхая» в медиа: «Между Mercedes и BMW была битва, в рекламе поддевали друг друга. Может, у клубов будет так же»
11вчера, 18:31
Роман Ротенберг: «Хочу поддержать Карпина как коллегу. Не так все просто, ребят. Надо поддерживать «Динамо» еще больше – энергия, больше энергии, синергия болельщиков и команды»
29вчера, 18:26
Губерниев о старте «Динамо»: «Грустно. Ротенберг смог бы все исправить. Назначение его тренером было бы сильным ходом, всколыхнуло бы хоккеистов, стало бы импульсом для болельщиков»
54вчера, 18:16
Роман Ротенберг: «Чтобы детям поставить бросок, как у Овечкина, нужно брать советы у самого Саши. Он всегда открыт к диалогу, обсуждаем с ним все вопросы»
6вчера, 17:10
Ко всем новостям
Последние новости
Широков о старте «Сибири»: «Летом получили высокие нагрузки, постепенно выходим из них. У нас обновленный состав, идет притирка – дайте команде немного времени»
13 минут назад
Солянников об акции «Шанхая» по замене атрибутики СКА: «Поддеть основного конкурента в регионе – прикольно. Однозначно перетащат кого-то из болельщиков. Еще и замануха со «СКА-Ареной»
23 минуты назад
Беруби о том, что Таварес остался в «Торонто»: «Я очень рад. В прошлом сезоне не увидел никаких признаков того, что он сбавляет. Главное для него – благо команды»
сегодня, 03:55
Директор Пушкинского музея: «Когда снимали «Молодежку», арена в Балашихе была пустой. К третьему сезону съемки стали невозможными из-за тренировок молодых хоккеистов»
3вчера, 22:03
Камалов о переходе в «Северсталь»: «Козыреву отказать не мог. Он хороший, честный, боевой мужик. Мне хотелось поиграть в такой хоккей»
1вчера, 20:27
Рыбар представил новый шлем на сезон-2025/26 – с чешуей дракона, гербом Словакии и именами супруги и дочери
вчера, 19:57Фото
«Монреаль», «Калгари» и еще несколько клубов интересуются Захой из «Бостона». Форварда могут обменять на Страбла, Руа или Капанена
2вчера, 18:55
Шаров о любимых фильмах: «Законопослушный гражданин» и почти все, что снимает Гай Ричи. По музыке – меломан, все подряд могу слушать»
1вчера, 17:59
17-летний Селиванов о дебюте в КХЛ: «До сих пор в шоке. Моторыгин при смене сказал: «Ничего не бойся». Гусев и Паталаха приободрили, Ожиганов сказал кайфовать от процесса»
2вчера, 17:24
Квартальнов о 3:1 с «Барысом»: «Динамо» приходилось непросто, Фукале дал нам шанс победить. У нас не было ведущих хоккеистов, но те, кто выходил, должны были реализовать»
1вчера, 16:58