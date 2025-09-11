«Барыс» расторг контракт с Родригом по соглашению сторон. Экс-вратарь «Эдмонтона» перешел в середине августа

«Барыс» расторг контракт с Оливье Родригом.

Бывший голкипер «Эдмонтона» подписал контракт с клубом из Казахстана в середине августа. Он не сыграл за клуб ни одного матча.

«В связи с повреждением, полученным во время тренировки, Оливье Родриг прошел углубленное медицинское обследование, которое выявило травму, требующую дополнительного лечения.

После обсуждения с хоккеистом принято решение расторгнуть действующий контракт Родрига с «Барысом» по соглашению сторон.

Клуб благодарит Оливье за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы «Барыса ».

«Барыс» может расторгнуть контракт с Родригом, подписанным в августе. Экс-вратарь «Эдмонтона» «приехал с травмой, которая не позволяет играть» (Артур Хайруллин)