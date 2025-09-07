Коньков о Хартли: «Локомотив» сохранил чемпионский состав. Любой тренер будет счастлив иметь такую обученную команду»
Сергей Коньков заявил, что «Локомотив» обладает чемпионскими амбициями.
«Локомотив» за последние годы сумел сформировать чемпионский состав. Более того, в межсезонье он сохранил его. У «железнодорожников» очень солидный тренер, который обладает чемпионским опытом.
Хартли умеет работать с ребятами и обучать, он кропотлив в своей работе. Еще в прошлом сезоне я говорил, что любой тренер будет счастлив иметь такую обученную команду.
У «Локомотива» очень хорошая молодежь. Команда обладает чемпионскими амбициями», – сказал бывший нападающий «Локомотива» Сергей Коньков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
