  • Контрольные матчи. «Сибирь» играет с «Барысом», «Авангард» победил СКА, «Автомобилист» уступил «Торпедо»
Контрольные матчи. «Сибирь» играет с «Барысом», «Авангард» победил СКА, «Автомобилист» уступил «Торпедо»

Клубы Фонбет Чемпионата КХЛ проводят заключительные контрольные матчи.

Контрольные матчи

«Адмирал» – «Неман» (Беларусь) – 4:5 ОТ (2:0, 0:2, 2:2, 0:1)

1:0 – 6 Тимашов (Коледов, Дарьин), ГБ

2:0 – 20 Кошелев

2:1 – 23 Малашкевич (Никулин)

2:2 – 26 Андрющенко (Жилюк)

3:2 – 41 Олсон (Завгородний)

3:3 – 44 Малашкевич (Барабаш)

4:3 – 47 Кошелев (Петухов, Шестаков)

4:4 – 55 Саврицкий

4:5 – 64 Патрикеев

Игра проходила в Минске.

СКА – «Авангард» – 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

0:1 – 14 Пономарев

0:2 – 18 Потуральски (Волков)

0:3 – 28 Игумнов (Потуральски, Окулов)

1:3 – 31 Хайруллин (Филлипс)

2:3 – 36 Короткий

2:4 – 50 Якупов

2:5 – 53 Блажиевский (Игумнов, Шарипзянов)

3:5 – 55 Мерфи (Хайруллин), ГБ

Вратари: Иванов – Серебряков.

«Торпедо» – «Автомобилист» – 4:3 Б (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)

1:0 – 3 Атанасов

1:1 – 28 Волк (Денежкин, Бусыгин)

1:2 – 43 Мэйсек (Денежкин)

2:2 – 46 Атанасов (Гончарук, Кручинин)

3:2 – 47 Летунов (Соколов), ГБ

3:3 – 52 Черников (Шаров)

4:3 – 65 Абрамов, ПБ

«Барыс» – «Сибирь» – 2:1 (0:0, 2:1, третий период)

0:1 – Яковлев (Приски)

1:1 – Морелли (Веккионе, Уолш), ГБ

2:1 – Уолш (Галимов, Веккионе), ГБ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
