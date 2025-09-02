Контрольные матчи. «Сибирь» играет с «Барысом», «Авангард» победил СКА, «Автомобилист» уступил «Торпедо»
Контрольные матчи
«Адмирал» – «Неман» (Беларусь) – 4:5 ОТ (2:0, 0:2, 2:2, 0:1)
1:0 – 6 Тимашов (Коледов, Дарьин), ГБ
2:0 – 20 Кошелев
2:1 – 23 Малашкевич (Никулин)
2:2 – 26 Андрющенко (Жилюк)
3:2 – 41 Олсон (Завгородний)
3:3 – 44 Малашкевич (Барабаш)
4:3 – 47 Кошелев (Петухов, Шестаков)
4:4 – 55 Саврицкий
4:5 – 64 Патрикеев
Игра проходила в Минске.
СКА – «Авангард» – 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)
0:1 – 14 Пономарев
0:2 – 18 Потуральски (Волков)
0:3 – 28 Игумнов (Потуральски, Окулов)
1:3 – 31 Хайруллин (Филлипс)
2:3 – 36 Короткий
2:4 – 50 Якупов
2:5 – 53 Блажиевский (Игумнов, Шарипзянов)
3:5 – 55 Мерфи (Хайруллин), ГБ
Вратари: Иванов – Серебряков.
«Торпедо» – «Автомобилист» – 4:3 Б (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)
1:0 – 3 Атанасов
1:1 – 28 Волк (Денежкин, Бусыгин)
1:2 – 43 Мэйсек (Денежкин)
2:2 – 46 Атанасов (Гончарук, Кручинин)
3:2 – 47 Летунов (Соколов), ГБ
3:3 – 52 Черников (Шаров)
4:3 – 65 Абрамов, ПБ
«Барыс» – «Сибирь» – 2:1 (0:0, 2:1, третий период)
0:1 – Яковлев (Приски)
1:1 – Морелли (Веккионе, Уолш), ГБ
2:1 – Уолш (Галимов, Веккионе), ГБ