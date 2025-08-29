Гусев о Ротенберге в «Динамо»: «Общался с ним перед подписанием контракта. Что обсуждали? Это наш с ним разговор»

Никита Гусев общался с Романом Ротенбергом до подписания контракта с «Динамо».

В 2023 году Гусев покинул СКА, который тогда возглавлял Ротенберг . Тогда форвард был выведен из состава по ходу финальной серии Западной конференции с ЦСКА.

В это межсезонье Ротенберг покинул клуб из Санкт-Петербурга и вошел в совет директоров «Динамо».

– Насколько важно было проходить сборы с «Динамо»? Раньше бывало, что вы готовились сами, и выходил неплохой сезон.

– Так скажем, мы с клубом пришли к общему знаменателю. А если говорить о том, как я готовился индивидуально, то это были два месяца до сборов. Я делал акцент на зал и лед.

– А с Романом Ротенбергом вы общались?

– Я общался с ним перед сезоном – перед тем, как подписать контракт с «Динамо ».

– Что обсуждали?

– Это наш с ним разговор. Просто было общение, – сказал нападающий «Динамо» Никита Гусев .

