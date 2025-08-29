Гусев о Ротенберге в «Динамо»: «Общался с ним перед подписанием контракта. Что обсуждали? Это наш с ним разговор»
В 2023 году Гусев покинул СКА, который тогда возглавлял Ротенберг. Тогда форвард был выведен из состава по ходу финальной серии Западной конференции с ЦСКА.
В это межсезонье Ротенберг покинул клуб из Санкт-Петербурга и вошел в совет директоров «Динамо».
– Насколько важно было проходить сборы с «Динамо»? Раньше бывало, что вы готовились сами, и выходил неплохой сезон.
– Так скажем, мы с клубом пришли к общему знаменателю. А если говорить о том, как я готовился индивидуально, то это были два месяца до сборов. Я делал акцент на зал и лед.
– А с Романом Ротенбергом вы общались?
– Я общался с ним перед сезоном – перед тем, как подписать контракт с «Динамо».
– Что обсуждали?
– Это наш с ним разговор. Просто было общение, – сказал нападающий «Динамо» Никита Гусев.
Гусев о 45 млн рублей за сезон в «Динамо»: «Пусть эксперты считают деньги. Я жду, когда команда сформируется – хочу быть уверен, что мы на что-то претендуем»