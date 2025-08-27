Вельмакин покинул «Динамо» Минск и перешел в «Динамо» Санкт-Петербург
Егор Вельмакин перешел из «Динамо» Минск в «Динамо» Санкт-Петербург.
22-летний голкипер выступал в составе минского клуба 2 сезона. За это время он провел 19 матчей, отражая в среднем 90% бросков при коэффициенте надежности 2,38.
«Динамо» Санкт-Петербург объявило, что Вельмакин присоединился к команде. В ВХЛ голкипер провел 12 матчей, одержав 7 побед при 93,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,17.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ВХЛ
