Вельмакин покинул «Динамо» Минск и перешел в «Динамо» Санкт-Петербург

Егор Вельмакин перешел из «Динамо» Минск в «Динамо» Санкт-Петербург.

22-летний голкипер выступал в составе минского клуба 2 сезона. За это время он провел 19 матчей, отражая в среднем 90% бросков при коэффициенте надежности 2,38.

«Динамо» Санкт-Петербург объявило, что Вельмакин присоединился к команде. В ВХЛ голкипер провел 12 матчей, одержав 7 побед при 93,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,17.