«Динамо» Минск подписало контракт с пятым номером драфта НХЛ-2014 Дэл Коллом. Соглашение – на два года

«Динамо» Минск подписало контракт с Майклом Дэл Коллом.

Соглашение с 29-летним канадским нападающим рассчитано на два года.

Дэл Колл был выбран под пятым общим номером на драфте НХЛ в 2014 году. Он провел 116 матчей за «Айлендерс » с учетом плей-офф и набрал в них 21 (8+13) очко.

Последние два года он выступал в чемпионате Германии за «Изерлон ». В минувшем сезоне он сделал 38 (13+25) результативных действий за 47 игр при полезности «минус 8».

