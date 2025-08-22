«Динамо» Минск подписало контракт с пятым номером драфта НХЛ-2014 Дэл Коллом. Соглашение – на два года
«Динамо» Минск подписало контракт с Майклом Дэл Коллом.
Соглашение с 29-летним канадским нападающим рассчитано на два года.
Дэл Колл был выбран под пятым общим номером на драфте НХЛ в 2014 году. Он провел 116 матчей за «Айлендерс» с учетом плей-офф и набрал в них 21 (8+13) очко.
Последние два года он выступал в чемпионате Германии за «Изерлон». В минувшем сезоне он сделал 38 (13+25) результативных действий за 47 игр при полезности «минус 8».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
