Тамбиев о стиле «Адмирала»: «От атакующего хоккея отходить не будем. Но «Локомотив» доказал простую истину: кубки выигрываются защитой»
Леонид Тамбиев высказался относительно стиля хоккея «Адмирала».
– В прошлом сезоне «Адмирал» был среди лидеров по забитым шайбам дома. Во что будете играть в этом году?
– Отталкиваемся от состава. Семь нападающих остались, семь новых пришли, добавились два защитника.
От атакующего хоккея мы отходить не будем. То, что у нас получалось, постараемся сохранить.
При этом больше внимания уделяем обороне. «Локомотив» доказал простую истину: кубки выигрываются защитой.
В прошлом сезоне мы много забивали, но и много пропускали. Сейчас стараемся подтянуть игру в обороне и возврат. Сезон покажет, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Адмирала»
