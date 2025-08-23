Тамбиев о стиле «Адмирала»: «От атакующего хоккея отходить не будем. Но «Локомотив» доказал простую истину: кубки выигрываются защитой»

Леонид Тамбиев высказался относительно стиля хоккея «Адмирала».

– В прошлом сезоне «Адмирал» был среди лидеров по забитым шайбам дома. Во что будете играть в этом году?

– Отталкиваемся от состава. Семь нападающих остались, семь новых пришли, добавились два защитника.

От атакующего хоккея мы отходить не будем. То, что у нас получалось, постараемся сохранить.

При этом больше внимания уделяем обороне. «Локомотив » доказал простую истину: кубки выигрываются защитой.

В прошлом сезоне мы много забивали, но и много пропускали. Сейчас стараемся подтянуть игру в обороне и возврат. Сезон покажет, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев .