Хажеев об обмене прав из СКА: «Никто из «Спартака» со мной не связывался. Попасть в «Каролину» – первоначальная задача, но нужно идти к ней постепенно»

Руслан Хажеев высказался о том, что СКА обменял права на него в КХЛ в «Спартак».

Вратарь провел прошлый сезон в «Чикаго Вулвс » из АХЛ . Срок его соглашения с «Каролиной» рассчитан до конца сезона-2026/27.

– Как вы восприняли то, что права на вас в КХЛ обменяли? Со «Спартаком» уже общались?

– Воспринял нейтрально, никто из «Спартака » со мной не связывался.

– Вы уже отправились в Северную Америку?

– Я улетел 25 июля, чтобы поработать с тренером по вратарям. Сейчас уже в «Каролине» готовлюсь к тренировочному лагерю.

– Какие задачи ставите перед собой на второй сезон за океаном?

– Задачи самые высокие – сыграть как можно больше игр и побеждать в них, улучшить свою статистику. Считаю, что прошлый сезон принес много опыта и понимания как играть здесь.

– Попасть в «Каролину» тоже в числе задач?

– Это была первоначальная задача, когда я подписывал контракт. Но нужно постепенно идти к ней, – сказал вратарь системы «Каролины» Руслан Хажеев .