Хажеев об обмене прав из СКА: «Никто из «Спартака» со мной не связывался. Попасть в «Каролину» – первоначальная задача, но нужно идти к ней постепенно»
Вратарь провел прошлый сезон в «Чикаго Вулвс» из АХЛ. Срок его соглашения с «Каролиной» рассчитан до конца сезона-2026/27.
– Как вы восприняли то, что права на вас в КХЛ обменяли? Со «Спартаком» уже общались?
– Воспринял нейтрально, никто из «Спартака» со мной не связывался.
– Вы уже отправились в Северную Америку?
– Я улетел 25 июля, чтобы поработать с тренером по вратарям. Сейчас уже в «Каролине» готовлюсь к тренировочному лагерю.
– Какие задачи ставите перед собой на второй сезон за океаном?
– Задачи самые высокие – сыграть как можно больше игр и побеждать в них, улучшить свою статистику. Считаю, что прошлый сезон принес много опыта и понимания как играть здесь.
– Попасть в «Каролину» тоже в числе задач?
– Это была первоначальная задача, когда я подписывал контракт. Но нужно постепенно идти к ней, – сказал вратарь системы «Каролины» Руслан Хажеев.