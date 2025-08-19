«Спартак» получит от СКА 35 млн рублей за Задорожного. Армейцы также отдали Кузьмина, Ильина, права на Грошева и Хажеева за вратаря, не играющего с 2022 года

«Спартак» получит от СКА 35 млн рублей в рамках обмена.

Вчера красно-белые выменяли у клуба из Санкт-Петербурга форвардов Григория Кузьмина и Арсения Ильина, права на нападающего Максима Грошева и вратаря Руслана Хажеева, а также денежную компенсацию.

Клуб из Санкт-Петербурга получил права на вратаря Платона Задорожного, который не играет с 2022 года.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, размер компенсации, которую получит «Спартак», составляет 35 млн рублей.

Сообщалось, что сделка может быть неформальной компенсацией за переход Николая Голдобина в СКА.