«Спартак» получит от СКА 35 млн рублей за Задорожного. Армейцы также отдали Кузьмина, Ильина, права на Грошева и Хажеева за вратаря, не играющего с 2022 года
«Спартак» получит от СКА 35 млн рублей в рамках обмена.
Вчера красно-белые выменяли у клуба из Санкт-Петербурга форвардов Григория Кузьмина и Арсения Ильина, права на нападающего Максима Грошева и вратаря Руслана Хажеева, а также денежную компенсацию.
Клуб из Санкт-Петербурга получил права на вратаря Платона Задорожного, который не играет с 2022 года.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, размер компенсации, которую получит «Спартак», составляет 35 млн рублей.
Сообщалось, что сделка может быть неформальной компенсацией за переход Николая Голдобина в СКА.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
