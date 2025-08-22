Сын Кулемина Алекс стал игроком клуба OHL «Кингстон». У 16-летнего форварда 67 очков в 69 играх в канадской лиге U16 AAA при полезности «+71»

Сын Николая Кулемина Алекс стал игроком клуба OHL «Кингстон».

«Фронтенакс» объявили о переходе 16-летнего Алекса Кулемина. Он был выбран клубом на драфте юниорской лиги Онтарио под общим 9-м номером.

В прошлом сезоне сын экс-игрока клубов НХЛ и КХЛ Николая Кулемина набрал 67 (24+43) очков в 69 играх за «Дон Миллс Флайерс» в канадской лиге U16 AAA при полезности «+71».

Отметим, что лучшим бомбардиром сезона в этой лиге стал другой россиянин – форвард Александр Семенцов из «Халтон Харрикейнс». Он набрал 136 (51+85) баллов в 69 играх при полезности «+88». Следующий сезон он тоже начнет в OHL – в составе «Бэрри Колтс».

