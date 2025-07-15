17-летний вратарь системы «Салавата» Бондарев (196 см, 130 кг) перешел в «Ошаву» из лиги Онтарио. Он провел 9 матчей за «Толпар» в МХЛ в прошлом сезоне
Вратарь системы «Салавата» Андрей Бондарев перешел в «Ошаву» из лиги Онтарио.
17-летний голкипер (рост – 196 см, вес – 130 кг) был выбран «Дженералс» под общим 102-м номером на импорт-драфте CHL.
В минувшем сезоне Бондарев дебютировал в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге, сыграв 9 матчей за «Толпар» (6 побед, 89,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,61).
Также он провел 3 матча за команды «Салавата» U18 и U17.
До перехода в уфимский клуб уроженец Москвы выступал в системе ЦСКА.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Канадской хоккейной лиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости