17-летний вратарь системы «Салавата» Бондарев (196 см, 130 кг) перешел в «Ошаву» из лиги Онтарио. Он провел 9 матчей за «Толпар» в МХЛ в прошлом сезоне

Вратарь системы «Салавата» Андрей Бондарев перешел в «Ошаву» из лиги Онтарио.

17-летний голкипер (рост – 196 см, вес – 130 кг ) был выбран «Дженералс» под общим 102-м номером на импорт-драфте CHL.

В минувшем сезоне Бондарев дебютировал в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге, сыграв 9 матчей за «Толпар » (6 побед, 89,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,61).

Также он провел 3 матча за команды «Салавата » U18 и U17.

До перехода в уфимский клуб уроженец Москвы выступал в системе ЦСКА.