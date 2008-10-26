Кулемин о канадском гражданстве: «Мои дети заслуживают жить в свободной и демократической стране»

Федеральный суд Канады назначил новое заседание по делу бывшего нападающего Николая Кулемина, который хочет получить канадское гражданство.



Первое прошение 32-летнего хоккеиста было отклонено в 2017 году, несмотря на его доводы о связи с Канадой.

«Россия многое дала мне, но своим домом я считаю Канаду, мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране», – написал Кулемин в своем заявлении к слушанию.

Игрок также объяснил свой временный отъезд в Россию в сезоне-2012/13 во время локаута в . Его семья уехала вместе с ним.

«Никто не знал, как долго продлится локаут, и я не хотел отделяться от семьи», – отметил Кулемин.

Летом 2014 года форвард покинул «Торонто». По его словам, он просил агента подыскать ему команду в Канаде.

«Я не получил предметного предложения от «Торонто». Существенных предложений от других канадских команд не было», – объяснил хоккеист свой отъезд из Канады в США, где он подписал контракт с .

Агент Кулемина Гари Гринштейн отметил, что если бы игрок принял менее выгодное предложение из Канады, отказавшись от варианта в США, это могло бы привести к проблемам с профсоюзом хоккеистов.

Кулемин добился нового суда о получении канадского гражданства