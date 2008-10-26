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    Кулемин о канадском гражданстве: «Мои дети заслуживают жить в свободной и демократической стране»

    Теги Металлург Мг Айлендерс Торонто Николай Кулемин НХЛ КХЛ политика Хоккей

    Федеральный суд Канады назначил новое заседание по делу бывшего нападающего «Торонто» Николая Кулемина, который хочет получить канадское гражданство.
     
    Первое прошение 32-летнего хоккеиста было отклонено в 2017 году, несмотря на его доводы о связи с Канадой.

    «Россия многое дала мне, но своим домом я считаю Канаду, мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране», – написал Кулемин в своем заявлении к слушанию.

    Игрок также объяснил свой временный отъезд в Россию в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ. Его семья уехала вместе с ним.

    «Никто не знал, как долго продлится локаут, и я не хотел отделяться от семьи», – отметил Кулемин.

    Летом 2014 года форвард покинул «Торонто». По его словам, он просил агента подыскать ему команду в Канаде.

    «Я не получил предметного предложения от «Торонто». Существенных предложений от других канадских команд не было», – объяснил хоккеист свой отъезд из Канады в США, где он подписал контракт с «Айлендерс».

    Агент Кулемина Гари Гринштейн отметил, что если бы игрок принял менее выгодное предложение из Канады, отказавшись от варианта в США, это могло бы привести к проблемам с профсоюзом хоккеистов.

    Кулемин добился нового суда о получении канадского гражданства

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