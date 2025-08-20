  • Спортс
«Барыс» заплатит Уолшу 37 млн рублей за год. У 26-летнего защитника 42+126 за 317 матчей в АХЛ (Радмир Сахибгареев)

Зарплата Райлли Уолша в «Барысе» – 37 млн рублей в год.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Радмир Сахибгареев. Ранее 26-летний американский защитник подписал контракт с казахстанским клубом на один сезон. 

Напомним, Уолша выбрал «Нью-Джерси» в третьем раунде драфта-2017. На уровне НХЛ он провел одну игру в сезоне-2021/22, отметившись голевой передачей.

В АХЛ защитник сыграл 317 матчей с учетом плей-офф, в его активе 168 (42+126) результативных действий.

В прошедшем чемпионате на счету Уолша 72 матча и 32 (6+26) очка при полезности «минус 13» за «Онтарио Рейн» (фарм-клуб «Лос-Анджелеса»).

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Радмира Сахибгареева
