  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рыбин о двустороннем матче «Сочи»: «Смотрим сочетания, моделируем различные игровые ситуации. Много работаем по тактике. Пищи для размышлений много»
Рыбин о двустороннем матче «Сочи»: «Смотрим сочетания, моделируем различные игровые ситуации. Много работаем по тактике. Пищи для размышлений много»

Максим Рыбин высказался о двустороннем матче «Сочи».

«Смотрим сейчас определенные сочетания, моделируем различные игровые ситуации, доносим до игроков, как мы будем играть. Много работаем по тактике.

Но пищи для размышлений много. Она всегда будет на протяжении сезона. Важно передать ребятам ту информацию, которая идет от тренерского штаба. Наша основная задача сделать так, чтобы вся та большая работа, что идет на тренировках, затем была заметна в официальных матчах.

Сегодня мы специально так сформировали составы, чтобы посмотреть на игру в большинстве в определенных сочетаниях. И, соответственно, посмотреть на ребят, которые будут выходить в обороне.

Розыгрыши большинства и построение обороны, как вы понимаете, одни из ключевых элементов в организации игры. Но какие-то выводы по парам обороны и тройкам атаки делать еще слишком рано. Скоро полетим на турнир в Челябинск, и вот там уже будем тщательно смотреть на сочетания, анализировать, кто и как взаимодействует друг с другом. Пока же не надо торопиться», – сказал ассистент главного тренера «Сочи» Максим Рыбин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Сочи»
