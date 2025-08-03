45,8% фанатов «Миннесоты» считают, что Капризов продлит контракт на 7-8 лет с кэпхитом 14-15 млн, согласно опросу The Athletic. 35,5% полагают, что оклад будет выше
Фанаты «Миннесоты» поделились мнением насчет контракта Кирилла Капризова.
The Athletic провел опрос среди фанатов «Уайлд».
Болельщикам предложили ответить на вопрос: «Каким вы видите продление контракта Кирилла Карпирзова?» Участие в опросе приняли 4747 респондентов.
45,8% опрошенных выбрали вариант «7-8-летний контракт с кэпхитом 14-15 млн долларов».
35,5% проголосовали за вариант «7-8-летний контракт с кэпхитом выше 15 млн долларов».
16,2% считают, что Капризов заключит 2-4-летний переходный контракт.
0,3% полагают, что россиянин продлит соглашение на год.
2,2% выбрали вариант «не продлит контракт».
У 28-летнего нападающего остался один год действующего соглашения с «Миннесотой» с кэпхитом 9 млн долларов. Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры, но еще не близки к подписанию нового контракта.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
