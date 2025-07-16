Науменков получит 37 млн рублей от «Торпедо» за следующий сезон (Михаил Зислис)

Михаил Науменков заработает 37 млн рублей в «Торпедо» за следующий сезон.

Ранее 32-летний защитник подписал контракт с нижегородским клубом на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Науменков получит 37 млн рублей за сезон-2025/26.

В прошедшем регулярном чемпионате хоккеист набрал 23 (4+19) очка в 64 матчах за «Салават Юлаев». В плей-офф он забил один гол в 19 играх.

Всего за уфимский клуб Науменков провел пять сезонов, сыграл 296 матчей и набрал 95 (24+71) очков.