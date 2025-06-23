Экс-форвард минского «Динамо» и клубов НХЛ Тирни перешел в швейцарскую «Амбри-Пиотту»

Экс-форвард минского «Динамо» Крис Тирни перешел в «Амбри-Пиотту».

Контракт подписан по схеме 1+1.

30-летний канадец провел 60 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 20 (10+10) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 11 игр и 8 (2+6) баллов.

Ранее нападающий поиграл в НХЛ за «Сан-Хосе», «Оттаву», «Флориду», «Монреаль» и «Нью-Джерси» – 649 игр в регулярках и 248 (80+168) очков, 40 игр в плей-офф и 12 (5+7) баллов.

Он стал четвертым игроком с легионерской лицензией в составе швейцарского клуба, присоединившись к защитникам Тиму Хееду (Швеция) и Йессе Виртанену (Финляндия), а также нападающему Крису ДиДоменико (Канада).