Минское «Динамо» объявило об уходе Тирни: «Спасибо за работу, Крис. Желаем успехов в дальнейшей карьере!»
Минское «Динамо» объявило об уходе Криса Тирни.
Нападающий перешел в клуб в сентябре 2024 года, подписав контракт до конца сезона-2024/25.
«Крис Тирни покидает стан «зубров». 30-летний форвард присоединился к нашей команде на старте минувшего сезона.
Спасибо за работу, Крис. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Динамо».
В регулярном чемпионате-2024/25 Крис Тирни провел 60 матчей и набрал 20 (10+10) очков. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 11 игр и 8 (2+6) баллов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
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