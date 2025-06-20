Минское «Динамо» объявило об уходе Тирни: «Спасибо за работу, Крис. Желаем успехов в дальнейшей карьере!»

Минское «Динамо» объявило об уходе Криса Тирни.

Нападающий перешел в клуб в сентябре 2024 года, подписав контракт до конца сезона-2024/25.

«Крис Тирни покидает стан «зубров». 30-летний форвард присоединился к нашей команде на старте минувшего сезона.

Спасибо за работу, Крис. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Динамо ».

В регулярном чемпионате-2024/25 Крис Тирни провел 60 матчей и набрал 20 (10+10) очков. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 11 игр и 8 (2+6) баллов.