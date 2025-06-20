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«Бражиевский», «Блаженский», «Благожаевский», «Бл… Бл…». «Авангард» выложил видео с попытками фанатов назвать фамилию нового защитника: «Бла-жи-ев-ский!»

«Авангард» выложил видео с попытками фанатов произнести фамилию нового игрока.

Вчера клуб подписал контракт с Артемом Блажиевским на 2 сезона.

«Бла-жи-ев-ский! Сложная фамилия у нового защитника «Авангарда», но до сезона еще больше двух месяцев, #ЛучшиеБолельщики выучат. Наша ведущая Лана по традиции посетила вечеринку #буэнослетос в Городском саду и поболтала с гостями. Удивительное единодушие во всем», – говорится в сообщении клуба.

«Вы знаете, кого подписывать сегодня будем?» – спросила ведущая у фанатов. 

«Бражиевский», – ответил один из болельщиков.

«Артема. Фамилию не запомнил», – сказал другой фанат.

«Блаженского», – ответил юный болельщик клуба.

«Артем Блашевский. Блашеевский», – сказала болельщица.

«Благожаевского какого-то», – ответил один из фанатов.

«Максима Блаженского», – сказала другая болельщица.

«Бл… Бл… Просто Бл», – ответила фанатка клуба ведущей.

После этого Артем Блажиевский ответил на несколько вопросов болельщиков.

– Надолго ли к нам?

– Постараюсь остаться подольше.

– Готов защищать?

– В первую очередь постараюсь дать надежную оборону. Постараюсь дать немножечко голов, – сказал Блажиевский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа «Авангарда» во «Вконтакте»
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