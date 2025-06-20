«Бражиевский», «Блаженский», «Благожаевский», «Бл… Бл…». «Авангард» выложил видео с попытками фанатов назвать фамилию нового защитника: «Бла-жи-ев-ский!»
Вчера клуб подписал контракт с Артемом Блажиевским на 2 сезона.
«Бла-жи-ев-ский! Сложная фамилия у нового защитника «Авангарда», но до сезона еще больше двух месяцев, #ЛучшиеБолельщики выучат. Наша ведущая Лана по традиции посетила вечеринку #буэнослетос в Городском саду и поболтала с гостями. Удивительное единодушие во всем», – говорится в сообщении клуба.
«Вы знаете, кого подписывать сегодня будем?» – спросила ведущая у фанатов.
«Бражиевский», – ответил один из болельщиков.
«Артема. Фамилию не запомнил», – сказал другой фанат.
«Блаженского», – ответил юный болельщик клуба.
«Артем Блашевский. Блашеевский», – сказала болельщица.
«Благожаевского какого-то», – ответил один из фанатов.
«Максима Блаженского», – сказала другая болельщица.
«Бл… Бл… Просто Бл», – ответила фанатка клуба ведущей.
После этого Артем Блажиевский ответил на несколько вопросов болельщиков.
– Надолго ли к нам?
– Постараюсь остаться подольше.
– Готов защищать?
– В первую очередь постараюсь дать надежную оборону. Постараюсь дать немножечко голов, – сказал Блажиевский.