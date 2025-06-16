«Нью-Джерси» подписал Ламмикко на год и 800 тысяч долларов. Форвард провел 3 сезона за «Цюрих» и набрал 112 очков в 144 играх в швейцарской лиге
«Нью-Джерси» подписал форварда Юхо Ламмикко на год и 800 тысяч долларов.
Соглашение с 29-летним финским нападающим является односторонним.
Ранее Ламмикко выступал в НХЛ за «Флориду» и «Ванкувер». У него 26 (11+15) очков в 159 играх в регулярных чемпионатах.
Последние три сезона он отыграл в Швейцарии за «Цюрих». В составе «Лайонс» Юхо дважды выиграл чемпионат страны и один раз – Лигу чемпионов.
В общей сложности на его счету 144 матча в регулярках чемпионата Швейцарии и 112 (48+64) очков. В плей-офф – 32 игры и 19 (12+7) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Нью-Джерси»
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