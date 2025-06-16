«Нью-Джерси» подписал Ламмикко на год и 800 тысяч долларов. Форвард провел 3 сезона за «Цюрих» и набрал 112 очков в 144 играх в швейцарской лиге

«Нью-Джерси» подписал форварда Юхо Ламмикко на год и 800 тысяч долларов.

Соглашение с 29-летним финским нападающим является односторонним.

Ранее Ламмикко выступал в НХЛ за «Флориду» и «Ванкувер». У него 26 (11+15) очков в 159 играх в регулярных чемпионатах.

Последние три сезона он отыграл в Швейцарии за «Цюрих ». В составе «Лайонс» Юхо дважды выиграл чемпионат страны и один раз – Лигу чемпионов.

В общей сложности на его счету 144 матча в регулярках чемпионата Швейцарии и 112 (48+64) очков. В плей-офф – 32 игры и 19 (12+7) баллов.