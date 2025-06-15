Волков о переходе «Авангард»: «У нас с Омском была взаимная заинтересованность. Здорово, что я стал частью такой амбициозной и сильной команды»

Александр Волков высказался о переходе «Авангард».

27-летний форвард подписал контракт с омским клубом на 3 года.

– Александр, поделись первыми эмоциями от подписания контракта с «Авангардом».

– Очень рад, что легко смогли договориться и найти общий язык. Здорово, что теперь стал частью такой амбициозной и сильной команды.

– Почему именно трехлетний контракт?

– Сам хотел долгосрочное соглашение, чтобы появилась стабильность. Когда на один-два года контракт – все по-другому, а тут можно забыть обо всем лишнем, полностью отдаваться интересам команды.

– На тебя был большой спрос в КХЛ. Почему твой выбор пал именно на «Авангард»?

– Повторюсь: очень легкие переговоры получились. У нас с Омском была взаимная заинтересованность, а самый главный фактор – амбиции клуба.

По разговору с главным тренером, с руководством «Авангарда» мгновенно понял, что мы сходимся в целях, в видении хоккея, в построении команды. Поэтому решение было принять несложно, – сказал нападающий «Авангарда» Александр Волков .