Коваленко может не подписать контракт с ЦСКА и остаться в НХЛ. Сообщалось, что «Торпедо» обменяет права на форварда в КХЛ («ВсеПроСпорт»)

Николай Коваленко может не подписать контракт с ЦСКА и остаться в НХЛ.

Ранее сообщалось , что армейцы выменяют спортивные права в КХЛ на 25-летнего форварда у «Торпедо ».

По информации «ВсеПроСпорт», пока неизвестно, согласится ли Коваленко подписать соглашение с московским клубом.

Отмечается, что нападающий рассматривает возможность остаться в НХЛ.

В этом сезоне он играл за «Колорадо» и «Сан-Хосе », суммарно проведя 57 матчей и набрав 20 (7+13) очков.

Коваленко станет ограниченно свободным агентом в НХЛ с 1 июля 2025 года.

Генменеджер «Сан-Хосе» заявил, что у Коваленко есть варианты в КХЛ. Грир сказал: «Планируем, что он останется в «Шаркс». Но ему нужно быть честным с собой»