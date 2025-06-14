Коваленко может не подписать контракт с ЦСКА и остаться в НХЛ. Сообщалось, что «Торпедо» обменяет права на форварда в КХЛ («ВсеПроСпорт»)
Николай Коваленко может не подписать контракт с ЦСКА и остаться в НХЛ.
Ранее сообщалось, что армейцы выменяют спортивные права в КХЛ на 25-летнего форварда у «Торпедо».
По информации «ВсеПроСпорт», пока неизвестно, согласится ли Коваленко подписать соглашение с московским клубом.
Отмечается, что нападающий рассматривает возможность остаться в НХЛ.
В этом сезоне он играл за «Колорадо» и «Сан-Хосе», суммарно проведя 57 матчей и набрав 20 (7+13) очков.
Коваленко станет ограниченно свободным агентом в НХЛ с 1 июля 2025 года.
Генменеджер «Сан-Хосе» заявил, что у Коваленко есть варианты в КХЛ. Грир сказал: «Планируем, что он останется в «Шаркс». Но ему нужно быть честным с собой»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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