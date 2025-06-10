«Эдмонтону» стали уделять внимание – некоторые удаления разочаровывают. «Флориде» больше сходит с рук». Кэйн про 1:6 в 3-м матче финала

Эвандер Кэйн дал понять о неоднозначном судействе матча «Флориды» и «Эдмонтона».

«Ойлерс» уступили «Пантерс» (1:6, 1-2) в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли.

Команды получили 140 минут штрафа в общей сложности, из них 85 минут – на счету канадской команды.

«Думаю, что матч в концовке вышел из-под контроля. Такое бывает. Но посмотрите на некоторые удаления – они разочаровывают. Кажется, сопернику больше сходит с рук, чем нам.

Трудно найти грань – они делают то же самое, что и мы. По удалениям счет был 4:4 в первом периоде, а потом все вышло из-под контроля.

Кажется, нашей команде стали уделять немного больше внимания», – сказал нападающий «Эдмонтона «Эвандер Кэйн .