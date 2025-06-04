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«Амуру» поставили задачи попасть в плей-офф и «показывать хороший хоккей» в новом сезоне. Дегтярев в бытность губернатором говорил о Кубке Гагарина в 2026 году

Генменеджер «Амура» рассказал о задачах клуба на сезон-2025/26.

– Какой результат в ближайшем сезоне будет приемлемым для «Амура»?

– Попасть в плей-офф - первоначальная задача, которую нам озвучило руководство. И конечно, показывать хороший хоккей, чтобы радовать наших болельщиков.

– Непопадание в плей-офф не приведет к новым кадровым перестановкам?

– Меня в хоккее уже ничем не удивишь. Я прекрасно все понимаю. Как говорят: вступил в должность генерального менеджера - готовься к увольнению. Меня волнуют только настоящий день и следующий день. Надо честно делать свою работу.

Возможно, в селекции будут ошибки, но считаю, что все это можно нивелировать самоотдачей, работой и желанием двигаться вперед, – сказал Олег Филимонов. 

Напомним, что когда губернатором Хабаровского края был нынешний министр спорта России Михаил Дегтярев, перед «Амуром» неоднократно ставилась задача выиграть Кубок Гагарина в 2026 году. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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