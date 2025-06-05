«Металлург» договорился о продлении контракта с Еременко («СЭ»)

«Металлург» договорился о продлении контракта с защитником Владиславом Еременко.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ».

В прошедшем сезоне 26-летний Владислав Еременко набрал 8 (3+5) очков в 34 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+4».