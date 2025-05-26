«Северсталь» продлила контракт с Шостаком на год. У голкипера 88,6% сэйвов за 33 матча в сезоне
«Северсталь» продлила контракт с Константином Шостаком.
Новое соглашение с 25-летним голкипером из Беларуси рассчитано на год. Следующий сезон станет для него шестым в составе «Северстали».
В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ Шостак провел 33 матча и одержал 18 побед, отражая 88,6% бросков при коэффициенте надежности 3,19.
В матчах Кубка Гагарина вратарь не участвовал.
«Северсталь» продлила контракт с Грудининым на 2 года. У 21-летнего защитника 14 очков в 63 матчах
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Северстали»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости