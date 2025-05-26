«Северсталь» продлила контракт с Шостаком на год. У голкипера 88,6% сэйвов за 33 матча в сезоне

«Северсталь» продлила контракт с Константином Шостаком.

Новое соглашение с 25-летним голкипером из Беларуси рассчитано на год. Следующий сезон станет для него шестым в составе «Северстали ».

В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ Шостак провел 33 матча и одержал 18 побед, отражая 88,6% бросков при коэффициенте надежности 3,19.

В матчах Кубка Гагарина вратарь не участвовал.

«Северсталь» продлила контракт с Грудининым на 2 года. У 21-летнего защитника 14 очков в 63 матчах