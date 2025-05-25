«Динамо» расстанется с Михайловым. Форвард провел сезон в ВХЛ после двух лет в основе
«Динамо» расстанется с Владиславом Михайловым.
По информации агентства Winners, которое представляет интересы игрока, стороны договорились об уходе 24-летнего форварда.
Рассматриваются различные варианты с обменом на другого хоккеиста или на денежную компенсацию.
Минувший сезон Михайлов провел в ВХЛ за «Динамо» Санкт-Петербург и набрал 5 (3+2) очков за 37 матчей при полезности «плюс 1».
Два предыдущих чемпионата нападающий выступал за основную команду и сыграл в ее составе 115 матчей с учетом плей-офф.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал агентства Winners
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