«Динамо» расстанется с Михайловым. Форвард провел сезон в ВХЛ после двух лет в основе

«Динамо» расстанется с Владиславом Михайловым.

По информации агентства Winners, которое представляет интересы игрока, стороны договорились об уходе 24-летнего форварда.

Рассматриваются различные варианты с обменом на другого хоккеиста или на денежную компенсацию.

Минувший сезон Михайлов провел в ВХЛ за «Динамо » Санкт-Петербург и набрал 5 (3+2) очков за 37 матчей при полезности «плюс 1».

Два предыдущих чемпионата нападающий выступал за основную команду и сыграл в ее составе 115 матчей с учетом плей-офф.

«Динамо» продлит контракт с Сикьюрой на год. У форварда 26 очков в 45 матчах за клуб