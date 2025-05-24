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Дронов о поражении «Трактора» в финале: «Третий раз просто смотрю на Кубок Гагарина, чувствую опустошение. Играл на антибиотиках, но в плей-офф и мертвые выходят, все нормально»

Григорий Дронов высказался о поражении «Трактора» в финале Кубка Гагарина.

Челябинский клуб проиграл «Локомотиву» (1-4) в финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– В Челябинске невероятные болельщики, их очень хорошо было слышно весь сезон. Эта арена уже маленькая для них. Пока чувствуется опустошение. Грустно из-за того, что мы не выполнили цель. Проиграли в финале по делу. 

– Вы лично выглядели очень заряженным на плей-офф.

– Для меня было важно победить в этом году, но чуть-чуть не сложилось. Будем бороться дальше.

– Видели фотографию после финала, где вы смотрите на Кубок?

– Да, видел. В третий раз уже на него просто смотрю.

– Вы играли с травмой. Насколько было тяжело?

– В серии с «Динамо» было очень тяжело. Любое касание – и вообще не мог… Даже осложнения начались, антибиотики и так далее. Но в плей-офф и мертвые выходят играть, так что все нормально.

– Каким вам запомнится этот сезон?

– Сезон можно назвать самым запоминающимся в моей карьере, я приобрел новых друзей и он останется у меня в сердце, – сказал защитник «Трактора». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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