Дронов о поражении «Трактора» в финале: «Третий раз просто смотрю на Кубок Гагарина, чувствую опустошение. Играл на антибиотиках, но в плей-офф и мертвые выходят, все нормально»
Челябинский клуб проиграл «Локомотиву» (1-4) в финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
– В Челябинске невероятные болельщики, их очень хорошо было слышно весь сезон. Эта арена уже маленькая для них. Пока чувствуется опустошение. Грустно из-за того, что мы не выполнили цель. Проиграли в финале по делу.
– Вы лично выглядели очень заряженным на плей-офф.
– Для меня было важно победить в этом году, но чуть-чуть не сложилось. Будем бороться дальше.
– Видели фотографию после финала, где вы смотрите на Кубок?
– Да, видел. В третий раз уже на него просто смотрю.
– Вы играли с травмой. Насколько было тяжело?
– В серии с «Динамо» было очень тяжело. Любое касание – и вообще не мог… Даже осложнения начались, антибиотики и так далее. Но в плей-офф и мертвые выходят играть, так что все нормально.
– Каким вам запомнится этот сезон?
– Сезон можно назвать самым запоминающимся в моей карьере, я приобрел новых друзей и он останется у меня в сердце, – сказал защитник «Трактора».