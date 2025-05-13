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«Ешь дерьмо, антисемит-неудачник из 51-го штата. С детства за Израиль! До уничтожения последней крысы из ХАМАС». Совладелец «Флориды» поругался с троллинг-аккаунтом в соцсетях

Совладелец «Флориды» Даг Сифу поспорил в соцсетях о серии против «Торонто».

Совладелец «Пантерс» израильского происхождения в соцсетях поспорил с аккаунтом MrGrozz, который специализируется на троллинге владельцев и топ-менеджеров клубов и лиг в Северной Америке. 

«Эй, как думаешь, что хуже – использовать удары в голову, чтобы выиграть в серии плей-офф, или использовать голод как способ выиграть в войне?» – спросил MrGrozz у Сифу, делая отсылки к серии между «Торонто» и «Флоридой» и ситуации в секторе Газа.

Сифу ответил: «Хуже всего – быть плаксивым глупым антисемитом. Неудачник».

После этого MrGrozz написал в адрес Сифу: «Иди проспись, рынки акций открываются рано утром. Иди торгуй на Robinhood (известный брокер – Спортс’‘), любитель MAGA (Make America Great Again – «вернем Америке былое величие», лозунг предвыборной кампании Дональда Трампа – Спортс’‘)».

Сифу ответил: «Ешь дерьмо, антисемит-неудачник из 51-го штата. С детства за Израиль! До уничтожения последней крысы из ХАМАС».

Вскоре после этого аккаунт совладельца «Флориды» был удален. Позднее НХЛ отреагировала на высказывания Сифу, отстранив его на неопределенный срок от любой деятельности, связанной с клубом или лигой.

«НХЛ пришла к выводу, что посты в твиттере господина Сифу были неприемлемыми и неуместными. В результате госполин Сифу отстранен на неопределенный срок от любого участия в делах клуба и НХЛ.

Личная встреча с Сифу и Гэри Беттмэном будет назначена позднее», – говорится в заявлении НХЛ. 

Трамп о звонке сборной США: «Подбодрю нашу великую команду перед победой над Канадой, которая совсем скоро станет нашим 51-м штатом, возможно»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Toronto Sun
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Политика
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Даглас Сифу
брань
logoКубок Стэнли
logoГэри Беттмэн
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