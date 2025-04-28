Михаил Дегтярев считает, что хоккей в России – часть культуры и символ традиций.

Министр спорта России посетил открытую тренировку сборной «Россия 25» перед майскими матчами с Казахстаном и Беларусью.

«Хоккей в России – больше чем спорт. Это часть нашей культуры. Символ наших традиций.

Как Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал, хоккей – один из любимых и зрелищных видов спорта в нашей стране. Это подтверждается притоком молодых дарований в секции.

Наша команда традиционно показывает высокие результаты. Последние годы мы находимся под давлением, но общими усилиями его прервем.

Мы гордимся нашим коллективом, впереди только победы», – сказал Михаил Дегтярев .

Дегтярев с юными хоккеистами и фигуристами высадил деревья на базе в Новогорске: «Ребята обязательно вернутся сюда в составе сборных, надеюсь»