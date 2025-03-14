Мухамадуллин в матче с «Чикаго»: передача, 2 броска, 2 блока, 6 потерь и «минус 1» за 22:11. У защитника «Сан-Хосе» 1+7 в 23 играх в сезоне
Шакир Мухамадуллин сделал передачу и допустил 6 потерь в матче с «Чикаго».
Защитник «Сан-Хосе» ассистировал при шайбе Коллина Графа в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (4:2).
На счету 23-летнего россиянина стало 8 (1+7) очков в 23 играх в текущем сезоне при полезности «+3» и среднем времени на льду 16:58.
Сегодня Шакир (22:11 – второе время в сезоне, 0:31 – в большинстве, 0:49 – в меньшинстве, «минус 1») 2 раза бросил в створ, сделал 2 блока и допустил 6 потерь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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