Ларионов об 1:2 от «Автомобилиста»: «У «Торпедо» 36 часов до матча в Новосибирске, чтобы сделать выводы. Внесем коррективы в большинство, еще есть время в концовке сезона»
Нижегородский клуб потерпел поражение со счетом 1:2 в выездной игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Жители Екатеринбурга гордятся той новой ареной, где нам удалось поиграть сегодня. Все сделано красиво, сделано правильно, атмосфера была фантастической.
Команду хозяев – с победой, они больше хотели победить, не могу сказать этого о нашей команде. Есть 36 часов до матча в Новосибирске, чтобы сделать выводы и двигаться дальше.
– Не удалось реализовать «5 на 3», ничего не вышло в пятиминутном большинстве. В чем причины?
– Мы ставим на большинство наиболее опытных и мастеровитых игроков. К сожалению, это не работает, я сказал перед началом второго периода, когда мы могли взять игру в свои руки.
Это не сработало, мы внесем коррективы, вернется группа игроков, которая давно не играла из-за травм. Есть время в концовке сезона, чтобы посмотреть, как мы можем изменить это, упростить.
– Ждать ли травмированных в Новосибирске?
– Нет, они находятся в Нижнем Новгороде, есть у них время для восстановления. В Новосибирске выйдут те, кто не играл сегодня – Филлипс, Воронин, Белевич, – сказал Игорь Ларионов.
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