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  • Гатиятулин о 3:5 от «Спартака»: «Ак Барс» вышел с огромным желанием, боролся. При 0:2 взяли тайм-аут – ребята чуть потухли, нужно было напомнить им игровой план»
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Гатиятулин о 3:5 от «Спартака»: «Ак Барс» вышел с огромным желанием, боролся. При 0:2 взяли тайм-аут – ребята чуть потухли, нужно было напомнить им игровой план»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры со «Спартаком».

Казанский клуб потерпел домашнее поражение со счетом 3:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Вышли с огромным желанием, боролись. Со второго периода, как и в прошлом матче, добавили агрессии, шли на ворота, забросили три шайбы, но этого не хватило. Спасибо болельщикам за поддержку.

– Для чего взяли тайм‑аут еще в первом периоде?

– Тайм‑аут при 0:2 был необходим, чтобы напомнить ребятам игровой план. Необходимо было успокоить, чуть потухли они.

– Как планируете провести работу над ошибками за оставшуюся часть регулярного чемпионата?

– У нас было много хороших отрезков и в матче со «Спартаком», и в игре с «Авангардом». Надо зафиксировать лучшее в них и перенести на следующие матчи.

– Эрик О’Делл был чрезмерно эмоционален, в ненужный момент удалился. Будете ли проводить с ним воспитательные беседы?

– С О’Деллом разговариваем, просим, чтобы он концентрировался на своих полезных действиях – на том, что он умеет.

– Определились ли вы с первым номером среди вратарей?

– Есть мысли по первому номеру вратарей, но нам нужно проверить всю обойму, чтобы у нас по ним была вся информация, – сказал Анвар Гатиятулин

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЭрик О′Делл
logoСпартак
logoАнвар Гатиятулин
logoКХЛ
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