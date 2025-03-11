Гатиятулин о 3:5 от «Спартака»: «Ак Барс» вышел с огромным желанием, боролся. При 0:2 взяли тайм-аут – ребята чуть потухли, нужно было напомнить им игровой план»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры со «Спартаком».

Казанский клуб потерпел домашнее поражение со счетом 3:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Вышли с огромным желанием, боролись. Со второго периода, как и в прошлом матче, добавили агрессии, шли на ворота, забросили три шайбы, но этого не хватило. Спасибо болельщикам за поддержку.

– Для чего взяли тайм‑аут еще в первом периоде?

– Тайм‑аут при 0:2 был необходим, чтобы напомнить ребятам игровой план. Необходимо было успокоить, чуть потухли они.

– Как планируете провести работу над ошибками за оставшуюся часть регулярного чемпионата?

– У нас было много хороших отрезков и в матче со «Спартаком », и в игре с «Авангардом». Надо зафиксировать лучшее в них и перенести на следующие матчи.

– Эрик О’Делл был чрезмерно эмоционален, в ненужный момент удалился. Будете ли проводить с ним воспитательные беседы?

– С О’Деллом разговариваем, просим, чтобы он концентрировался на своих полезных действиях – на том, что он умеет.

– Определились ли вы с первым номером среди вратарей?

– Есть мысли по первому номеру вратарей, но нам нужно проверить всю обойму, чтобы у нас по ним была вся информация, – сказал Анвар Гатиятулин .