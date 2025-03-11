Гатиятулин о 3:5 от «Спартака»: «Ак Барс» вышел с огромным желанием, боролся. При 0:2 взяли тайм-аут – ребята чуть потухли, нужно было напомнить им игровой план»
Казанский клуб потерпел домашнее поражение со счетом 3:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Вышли с огромным желанием, боролись. Со второго периода, как и в прошлом матче, добавили агрессии, шли на ворота, забросили три шайбы, но этого не хватило. Спасибо болельщикам за поддержку.
– Для чего взяли тайм‑аут еще в первом периоде?
– Тайм‑аут при 0:2 был необходим, чтобы напомнить ребятам игровой план. Необходимо было успокоить, чуть потухли они.
– Как планируете провести работу над ошибками за оставшуюся часть регулярного чемпионата?
– У нас было много хороших отрезков и в матче со «Спартаком», и в игре с «Авангардом». Надо зафиксировать лучшее в них и перенести на следующие матчи.
– Эрик О’Делл был чрезмерно эмоционален, в ненужный момент удалился. Будете ли проводить с ним воспитательные беседы?
– С О’Деллом разговариваем, просим, чтобы он концентрировался на своих полезных действиях – на том, что он умеет.
– Определились ли вы с первым номером среди вратарей?
– Есть мысли по первому номеру вратарей, но нам нужно проверить всю обойму, чтобы у нас по ним была вся информация, – сказал Анвар Гатиятулин.
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