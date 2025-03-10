«Автомобилист» проиграл 4 матча подряд и 7 из 12 последних. Команда Заварухина – 4-я на Востоке
«Автомобилист» проиграл 4 подряд матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Николая Заварухина уступила ЦСКА (3:4) в первом матче на «УГМК-Арене».
Таким образом, «Автомобилист» проиграл 7 из 12 последних игр. Екатеринбургский клуб набрал 81 балл после 63 игр и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.
13 марта «Автомобилист» примет «Торпедо» на своей арене.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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